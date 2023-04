Le trafic ferroviaire interrompu à Luttre en raison de la découverte d’un obus

La police des chemins de fer a fait évacuer la gare et dressé un périmètre de sécurité en attendant l’intervention du service de déminage. Le trafic ferroviaire est interrompu sur la ligne 124 entre Luttre et Nivelles, ce qui concerne deux trains par heure dans chaque sens.

Lire aussi Un énergumène sème la pagaille, ce jeudi matin, en gare de Luttre: la police appelée pour le maîtriser

D’importantes rénovations sont réalisées à la gare de Luttre depuis le 16 mars. Pour le besoin des travaux, la circulation était déjà à l’arrêt sur la ligne 117 entre Manage et Luttre et sur la ligne 124A entre Luttre et Charleroi-Central, et le restera jusqu’au 16 avril.