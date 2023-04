Quatre ans de prison requis pour un gros trafiquant de cocaïne à Florennes: «Certains clients lui demandaient de ne plus les servir car ils voulaient se sevrer, c’est lui qui finissait par les recontacter»

Le parquet de Namur a requis ce mardi, devant le tribunal correctionnel de Dinant, quatre ans de prison et une confiscation de 141.000 euros à l’encontre d’un homme poursuivi pour trafic de cocaïne et blanchiment d’argent entre avril 2021 et avril 2022 à Florennes. Le suspect a fait l’objet de près d’un an d’enquête dont il ressort, selon le parquet de Namur, qu’il vendait 100 boulettes de 0,3 ou 0,4 gramme de cocaïne tous les 15 jours. « Certains clients lui demandaient par ailleurs de ne plus les servir, car ils voulaient se sevrer. C’est lui qui finissait par les recontacter », explique le parquet de Namur.

Une perquisition au domicile du prévenu a permis de retrouver 11,5 grammes de cocaïne. Le principal intéressé conteste la période infractionnelle et surtout le but de lucre derrière ce trafic. Ancien consommateur et gérant d’une société de construction, il dit avoir replongé à cause du « Covid, de la Guerre en Ukraine et compagnie ». Il n’en aurait vendu qu’entre janvier 2022 et son interpellation.

Le parquet de Namur dépeint le prévenu, qui a déjà purgé 26 années de prison, comme quelqu’un de cynique et de méfiant. Il aurait blanchi l’argent issu du trafic. « On a relevé un dépôt en cash de 28.600€ sur son compte personnel, 16.000€ de gains de jeux en ligne et 13.000€ de virements bancaires d’autres consommateurs. »