Guerre en Ukraine: le Conseil des droits de l’homme de l’ONU dénonce les déportations d’enfants ukrainiens par la Russie

La résolution adoptée mardi demande à Moscou de « cesser le transfert forcé illégal et la déportation de civils et d’autres personnes protégées à l’intérieur de l’Ukraine ou vers la Fédération de Russie (…), en particulier d’enfants, y compris ceux qui sont placés en institution, ceux qui ne sont pas accompagnés et ceux qui sont séparés ». Le texte a été adopté par 28 voix pour, 17 abstentions et deux contre (Chine et Erythrée).

Ce sujet a été au cœur des débats pendant les plus de cinq semaines de session du Conseil, la mission ukrainienne et ses alliés ayant multiplié les déclarations à ce sujet.

Le texte de la résolution demande à la Russie d’accorder aux représentants et aux collaborateurs des organismes internationaux d’aide humanitaire et de droits humains « un accès sans entrave, immédiat, durable et sûr, de fournir des informations fiables et complètes sur le nombre et le lieu où se trouvent ces civils, et de garantir qu’elles soient traitées de façon digne et leur retour sans danger ».

La résolution demande également à la Russie d’accorder un accès « sans entrave, immédiat et durable » à tous les prisonniers de guerre et autres personnes « détenues illégalement ».

Le texte voté proroge par ailleurs de un an le mandat de la Commission de l’ONU chargée d’enquêter sur les violations des droits humains commises en Ukraine depuis le début de l’invasion russe le 24 février 2022.

Le 16 mars, la Commission avait conclu dans un rapport publié à Genève que « les situations qu’elle a examinées concernant le transfert et la déportation d’enfants, à l’intérieur de l’Ukraine et vers la Fédération de Russie respectivement, violent le droit international humanitaire et constituent un crime de guerre ».