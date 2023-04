Licence: l’audience du Standard devrait avoir lieu mercredi matin

On le sait, malgré l’avis positif rendu par l’auditorat de l’Union belge, la Commission des licences a souhaité obtenir pour le 4 avril des informations complémentaires relatives à l’origine et au montant des fonds que la société d’investissement 777 Partners, propriétaire à 100 % du Standard, compte injecter. Concrètement, le club liégeois a jusqu’à ce mardi midi pour faire parvenir à la Commission les documents demandés. Ensuite, la direction du matricule 16 devrait être entendue le mercredi sur le coup de 10h30, puisque l’audience a été fixée à ce moment-là, sauf si la dite Commission estime que les pièces fournies ne nécessitent aucune question supplémentaire et qu’on peut donc en rester là.

Sans doute en appel

S’il dispose de sept jours pour prendre sa décision, le Standard ira très probablement en appel auprès de la CBAS de la décision rendue par le Conseil disciplinaire dans l’affaire Jong Genk – SL16 FC – Virton. Pour avoir aligné chacun, le 19 février, deux joueurs non qualifiés, Jong Genk et le Standard avaient été privés du point du partage (2-2).