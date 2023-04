Inauguration d’une rue scolaire à l’école les Aigrettes à Watermael-Boitsfort

C’est une grande première pour la commune bruxelloise de Watermael-Boitsfort : ce mardi, la première rue scolaire d’une école communale a été inaugurée à l’école les Aigrettes, dans la rue du même nom.

Concrètement, la rue en question est dorénavant interdite à la circulation motorisée pendant les heures de dépôt des enfants. Le but est dans un premier temps de décourager la circulation automobile dans cette rue et limiter autant que possible le trafic de transit. Si les parents veulent donc déposer ou rechercher leur enfant, cela peut désormais se faire à vélo, à pied, à trottinettes ou n’importe quel mode de transport actif.