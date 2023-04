Procès Pharmaceutica: un Tihangeois suspecté d’avoir vendu de la cocaïne par kilos

L’exploitant d’un manège de Werbomont aurait joué un rôle principal en important et en exportant de grandes quantités de drogue au départ de son manège et de laboratoires situées à Ferrières et à Strée (Modave). Parmi ses clients figurait un Tihangeois, âgé de 49 ans, suspecté d’avoir écoulé de la cocaïne par kilos. Le dossier évoque une drogue pure à 98 pourcents, qui aurait été écoulée à un prix de 32.000 euros par kilo. Le Tihangeois suspecté d’être un important dealer recevait en moyenne 85 communications par jour sur son GSM, mais a soutenu n’avoir été impliqué que dans un deal de « consommation ».

30 € le gramme

« Il m’a proposé de la drogue à 30 euros le gramme et j’ai sauté sur l’occasion. J’achetai pour moi, par 50 grammes. Je n’ai eu qu’un client pour lequel j’ai revendu, afin de financer ma consommation personnelle. Contrairement à ce que j’ai laissé croire dans certaines conversations, je n’ai jamais mis en place une équipe de revendeurs. C’était une invention de ma part pour justifier un retard de paiement dans une dette », a soutenu le prévenu.