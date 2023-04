Un «café citoyen» organisé ce 20 avril à Charleroipour discuter sur la question des violences sexuelles, en présence du CPVS

Lire aussi Lorena, une jeune indépendante de 23 ans, a ouvert sa boutique de mode féminine à Montignies-sur-Sambre

Le CPVS de Charleroi accueille toutes les victimes de violences sexuelles sans distinction (femmes, hommes, membres de la communauté LGBTQI+ et enfants) et propose une réelle prise en charge. L'objectif est de fournir aux victimes un espace réconfortant, hors du cadre hospitalier, où elles pourront recevoir des soins, une aide psychologique et déposer plainte en un seul et unique lieu.