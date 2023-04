Surprise pour les internautes en se rendant sur Twitter: «Comme promis…»

En effet, l’image « meme » est également celle d’une cryptomonnaie, le Dogecoin, qu’Elon Musk a vanté, et contribué à faire grandir, à plusieurs reprises ces dernières années. Et Elon Musk admet être à l’origine de ce changement de logo. Dans un tweet humoristique, d’abord, il a publié un photomontage montrant en scène le « Doge » en train de vivre un econtrôle de police. Sur ses papiers, tenus par un policier, une photo de l’oiseau bleu, ce à quoi le chien répond qu’il s’agit d’une « vieille photo ».

Dans un second tweet, comme le relate La Voix du Nord, le patron de Tesla a repartagé un échange avec un internaute daté de mars 2022. À l’époque, il évoque dans un tweet le fait que Twitter sert de « place publique » et dénonçait un manque de liberté d’expression, selon lui, sur la plateforme, interrogeant ensuite « Est-ce qu’une nouvelle plateforme est nécessaire ? ». Ce à quoi un internaute lui avait alors répondu « achète juste Twitter », puis « et change le logo avec l’oiseau pour le Doge ». Elon Musk avait alors répondu « ahahah, ce serait marrant ». Il a repartagé, ce lundi, une capture d’écran de cet échange ajoutant la mention « comme promis ».