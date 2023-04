Test – OnePlus Nord CE 3 Lite: de belles promesses pour un milieu de gamme

Le constructeur, qui se vante d’être la marque de smartphones la plus recommandée par les utilisateurs d’Android en Belgique mais qui fait également face à des rumeurs de départ de l’Europe , se présente avec un smartphone assez hybride. On garde l’esprit bon rapport qualité/prix en gonflant la fiche technique avec des fonctionnalités assez poussées. On a pu voir ce dont était capable ce OnePlus Nord CE 3 Lite lors d’un test en avant-première.

Difficile de classer la gamme Nord CE de OnePlus. Souvent considérée, à tort, comme de l’entrée de gamme, celle-ci vient bien se ranger dans la case milieu de gamme. Même si cette catégorie est de plus en plus difficile à définir au vu de l’inflation des prix, c’est au regard de celle-ci qu’il faut juger le nouveau Nord CE 3 Lite annoncé par OnePlus ce mardi 4 avril.

Ce qui caractérise au premier coup d’œil ce nouveau smartphone, c’est bien évidemment sa couleur. Impossible de la manquer. OnePlus fait le choix de l’extravagance avec un colori Lime, proche du vert pastel avec une petite touche de jaune. Avouons-le, c’est assez spécial et on ne passe pas inaperçu avec. De notre côté, on apprécie la prise de risque à laquelle on s’habitue assez vite. D’autant que, pour les plus traditionnels, il est toujours possible de partir sur un noir plus classique.

Le reste du design est minimaliste, avec ce form-factor ultra-répandu désormais. On note tout de même un bloc photo différent et la présence des touches volumes sur la tranche gauche alors que le bouton d’alimentation se trouve, lui, sur celle de droite. Une séparation que bon nombre de marques ne font pas alors que, dans une utilisation quotidienne, cela est tout de même plus agréable. Cela est conforté par une prise en main générale du Nord CE 3 Lite plutôt bonne. Le toucher, grâce au dos en céramique texturé, offre une sensation agréable même si les traces de doigts sont assez présentes (malgré les promesses de OnePlus).

Côté écran, là encore, pas de révolution. On a une dalle LCD de 6,7 pouces FHD avec un taux de rafraîchissement de 120Hz adaptatif. Impossible donc de la choisir manuellement, cela se fera de manière intelligente à moins de désactiver l’option. Dans le rendu, l’écran proposé sur ce OnePlus Nord CE 3 Lite fait parfaitement l’affaire, avec une bonne luminosité et des couleurs propres.

Les petits plus

Malgré cette apparence classique, le Nord CE 3 Lite va se démarquer avec… un port jack. Devenu presque tabou de nos jours, le port jack offre une plus grande connectivité et flexibilité aux utilisateurs. Une bonne chose qui nous a, personnellement, simplement fait remarquer que nos accessoires n’utilisent plus cette fameuse prise jack. On note tout de même le bon point d’une fonctionnalité qui pourrait servir, surtout sur cette gamme de prix.

C’est d’ailleurs avec ce genre de détails qu’on voit la volonté de OnePlus d’offrir le plus de fonctionnalités sans exagérer sur les prix. On va pouvoir, par exemple, étendre la capacité de stockage grâce à une micro SD (jusqu’à 1 To), de la 5G ou encore augmenter la RAM de manière virtuelle de 8GB à 16GB. On a également une charge rapide SuperVOOC de 67W qui permet de récupérer une charge complète en 41 minutes. Le smartphone dispose néanmoins d’une autonomie suffisante pour tenir une journée selon les usages. Des usages variés grâce à la puce Snapdragon 695 qui, même si elle n’est pas la plus puissante, permet d’avoir des bons résultats même dans des jeux gourmands.

Au niveau de la batterie, celle du Nord CE 3 Lite dispose d’ailleurs du BHE (Battery Health Engine). Réservé auparavant aux flagships de la marque, le constructeur chinois l’intègre donc pour la première fois sur un Lite. Cela permet donc d’augmenter la durée de vie de la batterie avec une garantie, selon OnePlus, de 4 ans d’utilisation.

Un OS qui respire

Avec la dernière version d’Oxygen OS (13.1), le Nord CE 3 offre la meilleure des expériences utilisateurs. Avec celui d’OPPO, le système d’exploitation de OnePlus est, à nos yeux, l’un des plus agréables à utiliser sur Android. Intuitive, aérée, personnalisable… la surcouche Oxygen reste sobre tout en affirmant son originalité. Le centre de contrôle est efficace et la fonctionnalité « Shelf » permet d’avoir une page de widgets rapidement. Même au niveau des applications préinstallées, on note une certaine retenue pour le moins plaisante.

Notons également, même si cela n’a rien à voir avec l’OS, cette possibilité d’augmenter le volume à 200 %. Sans offrir une qualité de son incroyable, cela permet d’avoir un semblant « d’enceinte portable ». Ça a le mérite d’exister et de dépanner lorsque l’on doit montrer quelque chose à une audience.

Un capteur en adéquation

Trois lentilles sont présentes sur le Nord CE 3 Lite. Un macro de 2Mpx et un de profondeur de 2Mpx mais c’est le capteur principal qui va nous intéresser, un Samsung HM6 de 108 Mpx (1 : 1.67’’, F/1.75). OnePlus nous avait annoncé une amélioration des photos, notamment en mode portrait.

Dans les faits, on a des résultats plus ou moins concluants. On n’obtient pas les meilleurs clichés possibles mais c’est tout de même acceptable pour du milieu de gamme. Le rendu est assez fidèle à la réalité même si on a un petit grain assez terne. En vidéo, il est possible de filmer en 1080P mais cela manquera de stabilisation. On ne peut pas tout avoir.

Photo prise en mode normal avec le OnePlus Nord CE 3 Lite Photo prise en mode portrait avec le OnePlus Nord CE 3 Lite

Conclusion

Malgré un prix un peu plus élevé qu’à son habitude pour cette gamme, OnePlus fait passer la pilule en offrant le maximum de technologies possibles. Pour le tarif annoncé, 329 euros, cela reste tout de même raisonnable si l’on tient compte de l’inflation. D’autant que dans l’utilisation réelle, on n’a pas cette sensation de téléphone bas de gamme.

Le OnePlus Nord CE 3 Lite reste donc un bon smartphone avec un rapport qualité/prix intéressant. Qui va être un solide outsider dans sa catégorie. Car difficile de faire mieux pour ce prix.

Prix et disponibilité

Le OnePlus Nord CE 3 Lite sera disponible à partir du 20 avril au prix de 329 euros. Il est possible de le précommander à partir de ce 4 avril avec une offre de lancement (le téléphone + des écouteurs Nord Buds 1).