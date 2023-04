«Should I Stay or Should I Stay»: questions existentielles dans un ballet de l’absurde au Théâtre National

Quatre personnages coincés dans une pièce vide alors que la porte est ouverte. L’un entièrement vêtu de rouge, l’autre en ciré jaune, le troisième en tenue bleue et le quatrième moulé dans une combinaison noire. Depuis combien de temps sont-ils là ? Rien ne l’explique, rien ne s’explique. Simon Thomas livre avec beaucoup d’humour son désarroi face aux difficultés du monde, et même face à sa propre mort, inéluctable au Théâtre National avec « Should I Stay or Should I Stay ». « J’ai toujours eu un sentiment d’impuissance face aux problèmes de ma société, du monde, ou même de ma propre vie qui se terminera par mon indubitable mort. (…) Ce projet est une réflexion et un jeu autour de l’inertie qui peut s’emparer de nous, comme une sensation d’enlisement. La sensation de pas pouvoir aller plus loin que l’éternel constat, d’être lucide et de n’être absolument d’aucune aide, d’être presque capable de tout conceptualiser, mais d’être dans l’incapacité la plus totale de se mettre en action. Une sensation de béatitude assise, face à l’adversité », explique l’artiste.

Dans des tenues improbables, les quatre personnages semblent perdus, ou en quête de… le savent-ils vraiment ? Sont-ils coincés quelque part ou sont-ils prisonniers de leur propre inertie ? Autant de questions soulevées par un spectacle drôle, poétique, insolite. « Je veux parler de toutes ces questions très universelles par le biais de mes références et de mon propre univers, qui est principalement influencé par la bande dessinée, les cartoons et les jeux vidéo. Car ce sont des sources que je trouve profondément théâtrales et dont je tire énormément d’applications concrètes dans ma pratique de la mise en scène que ce soit dans ma gestion du rythme, dans ma manière d’élaborer la narration, dans mon rapport à l’humour, ou même dans l’esthétique que je veux utiliser. Je veux partager, via les personnages de mon texte, une détresse métaphysique », poursuit Simon Thomas.

Si la vie est absurde, alors qu’elle se prête aux délires créatifs ! Que notre sentiment d’impuissance face à la folie ambiante, notre scepticisme quant à la volonté des puissants d’y changer quoi que ce soit, que tout cela soit le moteur d’un humour cocasse, bouée dans l’océan du désespoir.