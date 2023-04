Fièvre, diarrhée, crampes…: attention si vous avez récemment fait des courses, «il est vivement recommandé de consulter au plus vite son médecin» (photo)

L’AFSCA annonce procéder par mesure de précaution au retrait de la vente de brochettes de campagne, pour une possible présenc de Salmonelle. Il est demandé aux clients en ayant acheté de ne pas consommer ce produit et de le ramener au plus vite en magasin.

de videos

Une infection alimentaire causée par la salmonelle se détecte par la présence de fièvre, crampes abdominales et diarrhée, dans un délai de 12 à 48h après la consommation de l’aliment contaminé. En cas de présence de ces symptômes, il est vivement recommandé de consulter au plus vite son médecin traitant.