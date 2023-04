Jacques, un Belge de 81 ans, a perdu 2.400€ en à peine quelques secondes: «De l’argent que je ne reverrai pas…»

Les tentatives d’escroquerie « à la carte bancaire coupée » ne cessent d’augmenter en Belgique. Jacques, de Turnhout, fait partie des victimes de cette fraude, qui augmente de plus en plus dans la région. Selon HBVL, un gang aurait même déjà pu dérober plus de 140.000 euros.

Pour Jacques, le pire a été évité. Le Belge de 81 ans a en effet perdu 2.400 euros après avoir fait confiance à ce qu’il pensait être sa banquière. « Vendredi, j’ai reçu un appel d’une employée de ma banque, pour ainsi dire. Elle m’a dit que quelqu’un avait essayé de retirer de l’argent de mon compte et qu’elle m’aiderait à bloquer la carte pour éviter le pire. Quelqu’un est également venu à la porte pour détruire la carte », explique-t-il à nos confrères. Alors oui, sa carte a été coupée devant ses yeux, mais de sorte que la puce ne soit pas détériorée…