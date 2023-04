La criminalité reste stable mais la police constate une hausse de la fraude informatique dans la zone de police de Cerfontaine, Doische et Philippeville: «De grâce, prévenez vos proches», martèle le chef de corps

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Lundi soir, David Doyen, le chef de corps de la zone de police Hermeton et Heure a dressé le bilan de l’année 2022. « On a enregistré 1.232 faits », a-t-il dit d’emblée. Comparativement à l’année précédente, quelques faits supplémentaires ont été comptabilisés. « En 2020, il y a eu un pic avec les P.-V. Covid au nombre de 150. Aujourd’hui, cela reste stable et correspond à environ 3 faits par jour », détaille-t-il.