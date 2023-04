Balades thématiques, voyages d’un jour, découvertes: tout le programme touristique à Erquelinnes pour l’année 2023

Les samedis « Balades et découvertes » : des sorties thématiques du printemps à l’automne. Le 13 mai : « Plantes sauvages et comestibles » de 9h à 12h30. Rdv à l’école communale de Hantes-Wihéries. 16 €/adulte. Inscription par téléphone au 071/55.92.94.

Voyages d’un jour : au printemps, visite des serres royales et Floralia Brussels. En été, Dunkerque dans le Nord-Pas-de-Calais. En hiver, marché de Noël d’Aix-la-Chapelle.

Concours annuel

À partir du mois d’avril, et ce jusqu’au moins d’octobre inclus, découvrez chaque mois, sur la page Facebook, une photo mystère décomposée en puzzle représentant un musée, une attraction, un site touristique remarquable dans le Hainaut. Le but est simple : essayez de trouver l’endroit caché derrière le puzzle, le plus vite possible. À la fin de l’année, les trois personnes ayant récolté le plus de points seront récompensées par un prix.

Visite des Serres Royales

Le syndicat d’initiative d’Erquelinnes organise une sortie printanière en car afin de découvrir les Serres Royales du Palais Royal de Laeken et les Floralies au Château de Grand-Bigard. Départ de la Grand Place d’Erquelinnes à 9h, le samedi 22 avril. Retour vers 18h. Adultes : 35 €. Moins de 18 ans : 20 €. Réservations par téléphone au 071/55.92.94.

Balade ludique « Kot kot koDi »

Du 1er au 14 mai. Suivez les traces de la famille de Pierre le Lapin et découvrez où se cache la poule aux œufs d’or. Photographiez-vous avec cette dernière et venez montrer votre photo au syndicat d’initiative. Chaque enfant photographié avec la poule recevra un paquet d’œufs en chocolat.

Et d’autres

Sambre-en-Fête, le 28 juillet : de 17h à 22h, concert sur l’eau et village de foodtrucks. Une ambiance guinguette au cœur de l’été dans un site majestueux. Journée dét’Hantes : le 13 août à partir de 9h30 à l’école communale d’Hantes-Wihéries. Visite du village, exposition d’anciens documents et repas composé de délicieux jambons grillés à la broche. Journée internationnale du chien : le 29 août en collaboration avec la SPA de Charleroi. Le marché provençal : les 25, 26 et 27 août sur la place du château de Solre-sur-Sambre.