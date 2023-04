«On vous aime»: Jenifer partage une tendre vidéo avec M. Pokora à l’occasion des 20 ans de leurs carrières, et de leur amitié (vidéo)

Ce 1er avril, Jenifer a tenu à marquer le coup à l’occasion des 20 ans de son amitié avec Matt Pokora. Tous les deux en sont aussi à plus ou moins 20 ans de carrière. Elle a été révélée dans la première saison de la « Star Academy », en 2002, et lui, dans « Popstars », en 2003. Tous les deux s’étaient retrouvés dans « The Voice Kids », lors des saisons 3 et 4.

Sur Twitter, Jenifer a partagé une vidéo remplie de souvenirs, en compagnie de M. Pokora. « 20 ans de fidélité !! Merci de nous avoir donné autant d’amour et de force ! On vous aime », écrit la chanteuse, qui signe Jen&Matt.