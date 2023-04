Une opération «Joyeuses Pâques» pour les enfants en difficulté dans le Brabant wallon

Cette année, le Club Val Brabant-Waterloo a décidé de gâter les enfants à qui la vie ne sourit pas toujours. Ainsi, les membres se chargent de distribuer des œufs en chocolats dans quatre ASBL de la province : L’Eglantier à Braine-l’Alleud, les Petits Sapins et la Clé des Champs à Waterloo ainsi qu’à la Maison Maternelle Paul Henricot à Court-Saint-Etienne. Ces quatre lieux accueillent et hébergent des enfants en difficulté, présentant des troubles du comportement, placés par le juge, ou encore accompagnés de leur maman, victime de violence conjugale… « Nous sommes heureuses de mener ainsi une action locale, en faveur de femmes et d’enfants qui traversent une période difficile. Le Club Val Brabant-Waterloo veut ainsi montrer à ces enfants qu’ils ne sont pas oubliés », confie Martine Brughmans, la présidente du club.

Cette action s’inscrit parmi les nombreuses autres menées par le Club Val Brabant-Waterloo depuis 1994. Il agit majoritairement pour aider les femmes et les filles, à travers les campagnes de sensibilisation mais également des actions concrètes, tout au long de l’année.