Un média français l’annonce: Lionel Messi va quitter le PSG à la fin de la saison!

Lionel Messi et le PSG, ce serait la fin ! Selon les informations de RMC Sports, le club parisien serait déçu par l’implication de l’Argentin, qui arrive en fin de contrat à la fin de la saison. Et même si une option pour une prolongation d’un an était incluse dans le bail de l’Argentin, les deux parties n’auraient pas trouvé d’accord.

Selon le média français, le PSG ne souhaiterait pas prolonger Messi, ce qui lui permettrait de réduire considérablement sa masse salariale, un élément clé pour rentrer dans les clous du fair-play financier. À moins que le Qatar ne se décide à faire des folies pour prolonger le septuple Ballon d’Or, l’aventure de Messi à Paris devrait donc s’arrêter dans moins de trois mois.