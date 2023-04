Les marchés ne comprennent toujours pas la BCE

Désormais, les investisseurs n’anticipent plus qu’une hausse des taux de la Fed de 25 pb lors du meeting de mai avec une probabilité de 50 % - et donc un taux terminal entre 5 % (niveau actuel) et 5,25 %- et du coté BCE un taux terminal de 3,5 % (taux de dépôt) qui serait atteint au 3ème trimestre.

Certes, les signaux de marchés semblent démontrer que la poussée de fièvre sur le secteur bancaire aux Etats-Unis et en Europe se calme et serait contenue. En zone Euro, la Banque Centrale Européenne a fortement communiqué sur la robustesse du secteur bancaire sous sa supervision. L’approbation le 28 mars dernier du programme de rachat d’actions d’Unicredit de 3,3 milliards d’euros est un signal fort envoyé par la BCE qui démontre à la fois sa confiance dans la solidité de cette banque et dans le système bancaire européen. Un geste bien compris par les marchés, tant sur le secteur en bourse que sur les spreads. Il est trop tôt pour avoir une opinion définitive sur l’effet de contagion du stress lié aux banques - Deutsche Bank, très attaqué le 24 mars, affiche un CDS à 440 pb (CDS de dette subordonnée à 5 ans). Mais si l’hypothèse d’une contagion contenue se confirme, ce qui reste notre scénario principal, les marchés devraient retourner aux fondamentaux, à savoir l’inflation, notamment cœur.