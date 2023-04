Orine traverse la Belgique avec son chien de 2 ans

Après une accumulation de mauvaises nouvelles, Orine a senti le besoin de se reprendre en main. Dimanche matin, elle décide de se lancer et part pour un roadtrip à travers la Belgique en compagnie de Ripsy, sa chienne de 2 ans. « Je ne voulais pas rester chez moi à broyer du noir. Après seulement deux jours de réflexion, j’ai pris mon sac, mon chien et c’est parti ». Adepte des randonnées, Orine a su qu’elle pourrait s’aérer l’esprit sans partir à l’autre bout du monde. Partie complètement à l’aventure, Orine doit s’organiser le jour même pour trouver un endroit où dormir. La première nuit fut d’ailleurs une belle surprise. « J’ai fait du porte-à-porte et, du premier coup, un vieux monsieur a bien voulu nous accueillir en dernière minute et j’ai posé ma tente dans son jardin ». À la suite de cette nuit, Orine entreprend de partager son histoire sur les réseaux sociaux.

Le moins que l’on puisse dire est qu’elle ne s’attendait pas à un tel engouement. « Je ne pensais pas avoir autant de propositions. Les voitures s’arrêtaient même pour me dire « Tu es la fille de So Rejected », j’ai regardé mon téléphone et j’ai vu des dizaines de messages », partage la jeune femme. Ayant prévu un week-end à Coxyde avec ses amis du 7 au 9 avril, Orine a pris la direction de la mer. « Je fais mon petit tour à mon aise, je me permets de faire des détours dans certaines villes pour arriver le 7 à Coxyde. Je me ressourcerai en compagnie de mes amis avant de reprendre la route, dans l’autre sens, jusqu’à chez moi ». Un itinéraire au jour le jour pour un voyage d’un mois.

Quelques imprévus en chemin Le départ n’était pourtant pas très bien parti. « Quand j’ai démarré dimanche, il a plu toute la journée. J’étais trempée, ça a mal commencé mais depuis, touchons du bois, la météo est meilleure partout où nous passons. En plus, les gens ne nous laissent pas dormir dehors. Avant-hier, nous étions dans une véranda, cette nuit dans le divan au coin du feu, surprise pour ce soir » partage Orine avant d’ajouter : « Les gens m’ouvrent même leurs portes, me font à manger, me laisse me doucher. Encore hier, j’ai joué à un jeu de société en famille ».

Des moments qu’elle partage avec sa chienne, Ripsy, un Rottweiller de deux ans. Une présence qui rassure également Orine pour qui il était impensable de partir sans. Une chienne éduquée, qui écoute Orine au doigt et à l’œil, ce qui lui permet de loger chez tous les habitants, quels qu’ils soient. « On retire cet a priori du méchant Rottweiller, on dort chez des familles avec des plus petits chiens, des enfants… les gens qui la rencontrent admirent sa gentillesse et son écoute ». Point de vue pratique, Orine s’arrête tous les quatre jours pour lui acheter des croquettes afin que le poids de son sac à dos ne soit pas trop lourd, pesant déjà 22 kg pour 25 km parcourus chaque jour. « Ma meilleure décision que » Une hospitalité qu’Orine rencontre aussi dans les villages où elle passe. « J’entre dans un café, les gens sont surpris de me voir avec un grand sac. Ils me posent plein de questions à ce sujet, m’offre un verre… Ils sont d’une gentillesse et bienveillance incroyable. Je ne pensais pas qu’ils allaient être aussi accueillants. Un monsieur m’a même donné sa carte de visite, étant plus proche que mes parents, en cas de souci ». Sa journée type commence à 8h pour se terminer aux alentours de 18h30.