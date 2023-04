Les champions de Belgique de golf en 4BBB et foursome sont connus

En Ladies – Girls, les favorites, Mirthe Waumans (Ternesse) et Audrey Lam (Royal Golf Club du Hainaut), se sont facilement imposées avec 9 coups d’avance sur Diane Baillieux et Carolina Perez-Tasso (toutes deux d’Hulencourt).

Le jeune rigenéen Hugo Duquaine, associé pour l’occasion au waterlootois Charles Roeland, a remporté un nouveau titre national dans sa jeune carrière. Ils ont tous deux remporté la compétition en Men - Boys, avec un total de 143 (69 (-3) samedi en 4 balles et 74 (+2) dimanche en foursome), seule équipe masculine sous le Par après les 2 tours. Ils l’emportent 3 coups devant la célèbre paire de Rinkven, Stefan Quy et Diederik Van Doorselaer.

En mixte, encore moins de suspense… Céline Manche (Golf Château de La Tournette) et Jarno Tollenaire (The National) ont gagné très facilement grâce à un premier tour exceptionnel joué -6. Le dimanche, ils rendent une carte de 72 et terminent avec… 18 coups d’avance sur les seconds, Carine Vanderlinden et Jonas Bergstrom (tous deux de L’Empereur).