«Nous avons eu un coup de coeur»: la RTBF vend les droits d’adaptation d’une de ses émissions au groupe TF1, du jamais vu!

Avec en moyenne 16,4 % des téléspectateurs devant « La Yourte », Tipik s’offrait de belles audiences. On parie d’ailleurs sur une saison 2, avec un retour de Jérôme de Warzée et Adrien Devyver à la présentation.

Ce format télé d’un genre nouveau, mêlant docu-réalité et conscientisation écologique, a su séduire TF1, comme l’annonce fièrement la RTBF. « Nous avons eu un coup de cœur dès que nous avons vu les premières images de la Yourte. Le format présente l’avantage d’être un grand divertissement familial et populaire tout en sensibilisant aux enjeux écologiques. Les équipes de TF1 sont fières de collaborer avec le Service Public Belge sur ce programme et espérons un aussi beau succès que sur la RTBF », a expliqué Julien Degroote, Directeur du Développement et de la Création au Groupe TF1, comme le révèle la RTBF dans un communiqué.