Wiltcher’s: brunch pour touset chasse aux œufs le dimanche de Pâques, Dîners Iftar (rupture du jeûne) jusqu’au 22 avril

Printemps aidant, en ce début avril, pas question de louper la fête de Pâques. Celle-ci y sera donc à l’honneur pour tous aux quatre coins de l’Hôtel. Festivités gourmandes ou amusantes, le Brunch de Pâques y tiendra la vedette pour petits et grands et y sera doublé d’une gigantesque chasse aux œufs à travers tout le rez-de-chaussée de l’Hôtel !

Chose promise, chose due il y a toujours une bonne occasion de saison pour venir s’amuser et se détendre au Wiltcher’s.

Autre fête de saison, pendant le Ramadan, le Wiltcher’s propose des dîners de l’Iftar. Une façon gourmande de rompre le jeûne ou, pour tous ceux qui ne le font pas, une autre façon de découvrir la plus généreuse cuisine du moment.

Après avoir repris la belle tradition de son brunch dominical avec celui de la Saint-Valentin, le Wiltcher’s fort du succès retrouvé, propose cette fois pour Pâques, un grand brunch aux buffets gourmands des plus variés. Salés, sucrés, salades et charcuterie, plats chauds et viennoiseries, rien n’y manque pour l’amateur de ce traditionnel rendez-vous du dimanche.

Pour Pâques, le Wiltcher’s ajoute à ce grand brunch gourmand : l’incontournable agneau pascal proposé dans une découpe spéciale, une pluie d’œufs en chocolat et bien entendu, la coupe de champagne Taittinger toujours complice de toutes les fêtes aux Wiltcher’s. L’ambiance musicale sera assurée ? comme tous les dimanches ? par une excellente chanteuse pianiste.

Pour les plus petits, un Kids corner est prévu, la présence d’un lapin géant à l’animation et surtout la fameuse Chasse aux œufs dans les plus vastes ballrooms de l’hôtel !

Le Brunch de Pâques, plus que tout autre, demande la réservation au préalable, et est tarifé 105 € par adulte et 52,50 € par enfant (6 à 12 ans).

Avec Pâques et le printemps naissant, voici une belle occasion de se retrouver en famille ou entre amis autour d’un généreux brunch et d’une joyeuse fête de saison. Ce sera aussi l’occasion de redécouvrir les salons et bars ainsi que la belle terrasse de l’emblématique hôtel de l’Avenue Louise.

Réservations à l'adresse suivante https://www.loui.brussels/brunch

Dîner orientaux pour Iftar en fin de semaine jusqu’au 22 avril

« IFTAR », la rupture du jeûne, se fera aussi au Wiltcher’s tous les jeudi, vendredi, samedi soir (19 à 22 h) jusqu’au 22 avril.

En musique avec musicien en live et tout en gourmandise orientale ces dîners conviviaux de détente et de découvertes gustatives seront autant l’occasion de se retrouver en famille ou entre amis au Café Wiltcher’s. Le prix est de 79 €/personne (adultes), boissons (jus et café/thé) comprises. Pour les enfants, le tarif est réduit de 50 % (39,50 €).

Et, toujours pour les grands, une tente orientale avec chicha sera dressée sur la terrasse. Pour une autre façon de se détendre et de faire, au Wiltcher’s, une jolie balade orientale pleine de saveurs.

Tous les jeudis, vendredis et samedis de 19h à 22h, Café Wiltcher's, du 23 mars au 22 avril.