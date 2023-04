Messmer est de retour sur TF1 et en prime time: «Je vais battre mon record» Le célèbre fascinateur va tenter d’hypnotiser 1000 personnes en même temps. Il s’est confié à nous avant ce pari. Photonews

Par Frédéric Seront

Il est le roi des hypnotiseurs. Depuis plus de dix ans, Messmer le fascinateur cartonne à chacun de ses spectacles en Europe. On ne compte plus les émissions télé qu’il a faites sur TF1, généralement avec Arthur. Et c’est ce dernier qu’il retrouve à nouveau ce vendredi pour une émission-événement où il va tenter de relever un défi de taille : battre son propre record du monde en hypnotisant 1000 personnes en 6 minutes devant plus de 3500 spectateurs au Dôme de Paris ! Le tout en présence d’un huissier de justice. de videos Messmer est déjà détenteur depuis 2017 d’un premier record mondial, avec 854 personnes hypnotisées en moins de 4 minutes dans une salle à Québec. « Dans cette émission avec Arthur, je vais hypnotiser le public comme dans mes spectacles en essayant d’avoir un nouveau record du monde. Le but est de le faire homologuer par le Livre Guinness des records, même si ce n’est pas évident de bien prouver que quelqu’un est sous hypnose. En 2017, il y avait des hypnothérapeutes dans chaque section de la salle qui vérifiaient que les personnes étaient bien hypnotisées. C’est ce qu’on va faire également ici. Je veux atteindre les 1000 personnes. »

Et pour y arriver, Messmer a évidemment une « arme » secrète. « J’ai inventé une nouvelle technique de réceptivité qui devrait me permettre d’atteindre ce record. Je l’ai testée dans les salles et le taux de réceptivité est encore plus fort. Mais je ne peux pas trop vous en dire. Je vous laisse la surprise. »

Sa réponse aux sceptiques Tout au long de la soirée (qui a été enregistrée en janvier, mais ne comptez pas sur nous pour en dévoiler le résultat), Messmer fera aussi des expériences avec les sujets les plus réceptifs à l’hypnose. Qu’ils soient stars, journalistes ou spectateurs dans le public, tous vont perdre le contrôle face au maître canadien de l’hypnose. Et, en parlant de stars, on a parfois eu l’impression que celles qui se sont prêtées au jeu dans les précédentes émissions de Messmer en ont fait parfois un peu trop pour que ce soit vrai, laissant croire que le tour pouvait être du chiqué. Ce que dément l’hypnotiseur.

« Ces stars n’auraient rien eu à gagner en jouant la comédie pour moi. Au contraire, ça aurait pu leur nuire. La meilleure réponse que je peux donner, c’est venez voir mon spectacle. Tant qu’on ne l’a pas vécu soi-même, on peut douter. Mais j’ai hypnotisé plus de 200000 personnes dans ma carrière et tous ces gens sont mes meilleurs ambassadeurs. Ils peuvent témoigner que tout ça est vrai, malgré le scepticisme qu’ils pouvaient avoir au départ. Quant aux stars dans les émissions, elles ont l’habitude d’être devant un public, elles sont moins timides, ce qui facilite mon travail. » Quant à savoir s’il est parfois encore lui-même surpris par ce qu’il arrive à faire accomplir à ses « victimes », la réponse est oui. « Ce qui m’étonne toujours, c’est la force de l’esprit. J’ai par exemple plongé Baptiste Giabiconi dans un bain d’eau glacée comme si c’était de l’eau chaude. Il en est sorti sans choc thermique, rien. Voir à quel point le cerveau peut couper la sensation de douleur, ça, c’est vraiment quelque chose qui me surprend. »