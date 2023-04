Le «Flic de Beverly Hills» bientôt de retour sur Netflix

Parmi les nombreux projets de suites et reboots sur lesquels planche Hollywood et qui, au fil des années, finissent par faire figure de monstre du Loch Ness tant on en entend parler sans jamais rien voir de concret, « Le flic de Beverly Hills 4 » figure en bonne position. Mais cette fois, Axel Foley est bien de retour. Le quatrième volet de ses aventures (près de trente ans après le dernier opus) est même déjà mis en boîte et en est au stade de la post-production. Mais ce n’est pas sur grand écran qu’Eddie Murphy va faire son retour.

Après Prime Video qui s’était offert la suite d’« Un prince à New York », c’est cette fois Netflix qui se paye le quatrième « Flic de Beverly Hills ». Sa diffusion est annoncée pour cette année.