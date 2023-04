Les États-Unis maintiennent l’approvisionnement en gaz naturel liquéfié de l’Europe à un niveau élevé: «Cette mesure est nécessaire»

Dans une communication commune, les États-Unis et l’UE se sont engagés à poursuivre sur la même voie à l’avenir et à « travailler pour maintenir un niveau élevé de livraison de GNL américain à l’Europe en 2023, d’au moins 50 milliards de mètres cubes ». Il y a un an, on pouvait lire que les Européens souhaitaient acheter environ 50 milliards de mètres cubes de GNL américain supplémentaire chaque année jusqu’en 2030.

« Cette mesure est nécessaire compte tenu de la situation difficile de l’approvisionnement et de la nécessité de remplir les stocks avant l’hiver 2023-2024 », indique la déclaration commune. Les réserves de gaz de l’Europe sont actuellement remplies à 56 %, a déclaré Bruxelles mardi. Ce chiffre est conforme aux prévisions d’environ 50 % d’ici la fin de l’hiver et représente un niveau presque deux fois plus élevé que d’habitude à cette période de l’année. Les 27 se sont fixé pour objectif de reconstituer 90 % de leurs réserves d’ici novembre.

En ce qui concerne le prix auquel l’Europe achète le gaz américain, la Commission a indiqué en novembre que le groupe de travail visait à « assurer l’approvisionnement et la reconstitution des stocks en 2023 à des prix reflétant les fondamentaux économiques ».