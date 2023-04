«On me réclame presque 27.000 euros»: victimes des hausses du prix de l’énergie, les habitants d’une résidence de Burdinne refusent de payer leurs factures

Au Parc de Renoz à Burdinne, une trentaine de résidences se partage le même compteur électrique, rapporte RTL Info. Seulement, avec les prix grandissants de l’énergie, ils refusent de payer leurs factures. Christelle l’affirme : « On me réclame presque 27.000 euros ».

de videos

La dette commune s’élève à plus de 50.000 euros. Leur fournisseur évoque donc désormais la possibilité de leur couper l’électricité, même pour ceux qui payent. Problème, l’énergie est vitale pour plusieurs personnes : « On a des gens qui survivent la nuit grâce à un respirateur et sans électricité, ces gens seront en danger », témoigne un résident. Aucune solution n’a été trouvée pour le moment.