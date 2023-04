Opération policière dans le haut de la ville de Namur: 139 personnes contrôlées et 13 arrestations judiciaires

Elles se sont soldées par 13 arrestations judiciaires et 6 arrestations administratives. Au total, 139 personnes ont été contrôlées tandis que 755 euros, 6 GSM, 18,4 gr. de cocaïne, 6,26 gr d’héroïne et 116, 16 gr de marijuana ont été saisis.

En mars, parallèlement aux patrouilles pédestres de sécurisation mises en place quotidiennement, les services de la zone de Police Namur Capitale ont mené plusieurs actions policières, essentiellement dans le haut de la ville. L’objectif était la sécurité des citoyens et la lutte contre les stupéfiants et les incivilités liées à la consommation d’alcool sur la voie publique.

« Les objectifs et les endroits ciblés par les diverses patrouilles et actions de sécurisation évoluent et sont adaptés de manière permanente en fonction de l’actualité et des phénomènes connus ou nouveaux qui pourraient survenir dans l’espace public de l’ensemble de la commune. », concluent le bourgmestre Maxime Prévot et le chef de zone Olivier Libois.