Samuel Labarthe («Flair de famille»): «J’aime bien quand c’est un peu fou»

On est dans l’exercice imposé de la énième enquête policière sur le service public. Quand on arrive à le contourner en gardant les ingrédients d’enquête, du chien et chat en comédie, je trouve ça pas mal. C’est assez riche d’aller chercher au sein d’une même famille ce qui peut rassembler et différencier, et d’en faire une équipe encore plus soudée. Je savais que c’était Sylvie Testud qui allait jouer ma sœur et je m’en réjouissais connaissant sa nature complètement hors limite.

Elle est la petite sœur et je suis le grand frère dans tous les sens du terme. Nous jouons chacun avec notre vraie nature. Je suis quelqu’un à qui on prête des personnages plutôt posés, assez calmes, tandis qu’on offre à Sylvie des rôles très extrêmes.

Vous avez une conversation avec un hérisson… Une expérience enrichissante ?

C’est un peu à sens unique… J’aime bien partir dans des trucs qui sont un peu fous. Et je trouve assez jolie l’idée de se référer à la psychologie animale pour s’aider à comprendre le profil de la personne que François a en face de lui. Ça fait sourire le personnage de Sylvie, elle se fout ouvertement de sa gueule.

Retrouvera-t-on ce duo tonique dans d’autres enquêtes ?

Tout dépendra de l’accueil du public. On est évidemment tous prêts à continuer si le succès est au rendez-vous. Ce sont des personnages qui sont attachants. Je pense qu’il y a de quoi faire avec.

Vous avez incarné un de Gaulle très convaincant. Y a-t-il des personnages dont on met un certain temps à se défaire ?

Lui, oui ! Cela m’a bien pris presque deux ans pour lâcher les habits, la façon de parler. Je me suis rendu compte que je parlais presque comme lui dans la vie… C’est un personnage qui m’a demandé beaucoup, j’ai donc beaucoup donné et je m’y suis fort attaché. Le nombre de vies que cet homme-là a eues, c’est impressionnant. Mon grand regret, c’est de ne pas avoir pu faire un « The Crown » avec notre de Gaulle. Il y avait de quoi faire. Cela aurait été génial que la France se donne les moyens de produire une grande série de fresque historique comme cela. Dans une époque de chaos comme celle qu’on traverse, de renversement des valeurs, revenir aux fondamentaux, c’est bien.

Vous arrive-t-il de penser avec nostalgie aux tournages des « Petits meurtres » ?

Non, je suis très heureux que ça ait existé. On s’est donné tous du mal à tous les niveaux. On a créé un objet très particulier avec un beau succès à la clé et on n’aura pas connu la période de décélération. On s’est dit « on ne va pas fatiguer le public, on va s’arrêter en plein succès ». Il ne faut pas lasser le public ni se lasser soi-même. Cela dit, la série continue à être rediffusée régulièrement. Il y a des spectateurs qui l’ont vue quatre ou cinq fois !