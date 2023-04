Le président de Credit Suisse s’excuse devant des actionnaires dépossédés: «Je suis profondément désolé»

« Je peux comprendre l’amertume, la colère et le choc de tous ceux qui sont déçus, dépassés et affectés » par ce qui s’est passé, a dit M. Lehmann à l’ouverture de la dernière assemblée générale d’une banque de 167 ans qui a aidé à bâtir le miracle économique suisse.

« Nous voulions mettre toute notre énergie et nos efforts pour renverser la situation. Cela me fait mal que nous n’ayons pas eu le temps de le faire et en cette semaine fatidique de mars, nos plans ont été contrecarrés. Et pour cela, je suis profondément désolé », a dit le président.