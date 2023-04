Des promesses de subsides pour 6 infrastructures sportives en province de Namur

Le Ministre wallon des Infrastructures sportives Adrien Dolimont a marqué un accord de principe sur 12 dossiers au stade d’avant-projet pour 11,91 millions € et 21 dossiers ont bénéficié d’une promesse ferme de subvention pour 13,647 millions €.

Six promesses de subsides concernent le Namurois : la rénovation et mise en conformité de Tabora (330.210€), l’aménagement d’une infrastructure sportive de quartier à Rochefort (215.180€), le remplacement de la bulle saisonnière du TC Citadelle et de ses équipements (161.690€), la rénovation des poteaux et de l’éclairage des deux terrains de foot de Gedinne (34.450€), la rénovation des terrains de tennis de Bioul (84.070€) et le remplacement de l’éclairage par du LED du club de foot de Bièvre (16.290€).