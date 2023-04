Bonne nouvelle à Jurbise: les travaux du rond-point d’Herchies sont quasiment terminés!

On en parle depuis plusieurs années. Le carrefour juste en face de l’école communale d’Herchies, croisement entre la rue de Baudour et la rue d’Erbisœul, est enfin devenu un rond-point. « Les travaux de construction du rond-point, des trottoirs et des places de parking face à l’école d’Herchies se terminent », annonce Jacqueline Galant.

On y est presque !

« Ces aménagements réalisés sur fonds propres et rendus indispensables pour assurer la sécurité des enfants ont pris du temps mais les délais sont respectés ! Outre la construction du giratoire, le chantier concernait aussi l’aménagement de trottoirs et de places de parking. D’ici quelques jours, les automobilistes pourront reprendre cette route de Baudour et tant les écoliers que les enseignants et parents pourront bénéficier de lieux sécurisés », détaille la bourgmestre de Jurbise.