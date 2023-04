«Grey’s Anatomy»: la série reléguée sur RTL plug!

Près d’un an après avoir entamé la diffusion de la saison 18 de « Grey’s Anatomy », RTL en propose enfin la suite, en reprenant à partir de l’épisode 15. Ce n’est cependant plus sur RTL tvi que vous devrez vous brancher, mais bien sûr plug ! Il est vrai que la série médicale est depuis plusieurs années en perte de vitesse chez nous, et son maintien ressemble de plus en plus à de l’acharnement thérapeutique.

Lire aussi Ellen Pompeo officialise son départ de la série «Grey’s Anatomy» non sans émotion: «Je suis éternellement reconnaissante et honorée»

Les dernières saisons avaient ainsi été diffusées sur tvi, mais en deuxième partie de soirée. Au moins, sur Plug, Meredith Grey retrouve le prime time… même s’il vous faudra veiller tard (ou enregistrer), puisqu’on aura droit à quatre épisodes à la suite. On notera que les mêmes épisodes seront aussi diffusés sur TF1 à partir du mercredi 12 avril.