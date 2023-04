L’aéroport d’Amsterdam va interdire les jets privés et les vols de nuit: «La seule voie à suivre est de devenir plus silencieux et plus propre»

Les avions seront interdits de décollage entre minuit et 6h du matin et ne seront pas autorisés à atterrir avant 5h du matin, a déclaré le directeur général de l’aéroport dans un communiqué.

«La seule voie à suivre est de devenir plus silencieux et plus propre, plus rapidement», a déclaré le PDG du groupe Royal Schiphol, Ruud Sondag, dans un communiqué.