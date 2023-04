Une maison détruite dans un incendie à Quiévrain: les pompiers de plusieurs casernes nécessaires pour maîtriser les flammes

« On a été appelés pour un incendie sur une maison 4 façades. En arrivant sur place, on voit la maison complètement embrasée », nous explique-t-on à la caserne de Quiévrain.

La maison, située à la rue Cokart à Quiévrain, est entièrement calcinée. Les fenêtres ont explosé, tout l’intérieur est détruit. De la toiture, ne reste que quelques poutres qui soutenaient la charpente. Le reste est parti en fumée et un amas de restes de tuiles et de décombres jonche le sol. L’état de la demeure a d’ailleurs rendu plus difficile le travail des hommes du feu. « Il a fallu du temps pour éteindre l’incendie. Avec les dégâts causés par le feu, il y avait des zones plus dangereuses. »