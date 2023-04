Le Comité international de la Croix Rouge français annonce la suppression de 1.500 emplois faute de fonds suffisants

Le conseil d’administration du CICR, qui emploie 20.000 personnes dans plus de 100 pays, a aussi entériné une réduction de 430 millions de francs suisses de réduction des coûts sur 2023 et le début de 2024.

« Étant donné que les budgets de l’aide humanitaire à l’étranger devraient diminuer au cours des deux prochaines années, le CICR devra plus délibérément orienter ses efforts vers les programmes et les lieux où nous pouvons avoir le plus grand impact », souligne le communiqué de l’organisation dont le siège se dresse sur les hauteurs de Genève.