Les grévistes de Delhaize interdits d’aller aux toilettes à Epinois, Morlanwelz et Enghien:«On veut nous décourager!»

Cela fait maintenant près d’un mois que le personnel des Delhaize intégrés du Centre est en grève. 210 travailleurs (70 à Morlanwelz, 70 à Epinois et 70 à Enghien) sont frappés de plein fouet par le souhait de la direction de franchiser ses 128 magasins. Une franchisation qui serait synonyme de perte de nombreux avantages pour les travailleurs. Ceux-ci ne pourraient, par exemple, plus faire valoir leur ancienneté. Ils ne se verraient plus remettre de chèques-repas, devraient travailler le dimanche…