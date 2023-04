La tradition des lunettes du Jeudi Saint est de retour à Verviers

« On a commencé à les préparer ce mardi matin ». Grégory Delhez est boulanger-pâtissier dans un commerce bien connu des Verviétois : la boulangerie George, rue des Minières.

Entre son four et ses palettes, il explique la confection de ces gourmandises locales. « Pour réaliser une lunette, il vous faut du lait, de la farine, des œufs, du beurre, du sucre fin et du sucre en morceaux. » Une recette fort proche de celle du gâteau de Verviers raconte l’artisan.