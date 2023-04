Le monde du football en deuil: l’ancienne star du football français est décédée

Le football français est en deuil. Selon les informations de nos confrères de l’Union, Jean Davanne, Joueur du Stade de Reims entre 1955 et 1958 puis de 1964 à 1966, est décédé le samedi 1er avril, à l’âge de 86 ans, dans les Alpes-Maritimes.

Le milieu de terrain a porté le maillot rémois à 56 reprises et a fait partie de l’équipe ayant réalisé le doublé championnat et Coupe de France en 1958. Il a aussi à son palmarès un titre de champion de France de D2 avec les Rouge et Blanc.