Cette image largement relayée de Julian Assange a été générée par une IA

Julian Assange est incarcéré dans une prison près de Londres depuis 2019, et des organisations dénoncent régulièrement sa détention. Dans ce contexte, une image du fondateur de Wikileaks, visiblement très affaibli, a largement circulé sur les réseaux sociaux dans plusieurs pays depuis la fin du mois de mars. Mais il s'agit d'une image générée par intelligence artificielle, comme l'a expliqué son créateur. La femme de Julian Assange ainsi que son comité de soutien l'ont également confirmé à l'AFP. "Pendant ce temps là, le prisonnier politique du camp du bien, Julian #Assange, dans l'indifférence générale, se meurt dans une prison londonienne. Sa faute ? Avoir dénoncé les crimes de l'armée américaine en Irak ?", interroge le texte d'un tweet partagé plus de 4.000 fois sur Twitter depuis le 31 mars, image d'un homme aux cheveux et à la barbe blanche semblant affaibli et épuisé à l'appui. La même image a été diffusée sur Facebook (1, 2, 3, 4) et Instagram accompagnée de descriptions s'inquiétant ou dénonçant les conditions de détention de Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, qui avait publié il y a plus de dix ans plus de 700.000 documents confidentiels sur les activités diplomatiques et militaires américaines, emprisonné au Royaume-Uni.

Cette image a été relayée avec des descriptions similaires sur Twitter et sur Facebook dans de nombreuses langues dont l'espagnol (1, 2), l'anglais (1, 2), l'allemand (1, 2), le néerlandais, dans de nombreux pays, parfois assurant qu'il s'agirait d'une photo qui aurait "fuité". Capture d'écran prise sur Twitter le 04/04/2023 Capture d'écran prise sur Instagram le 04/04/2023