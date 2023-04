Inscrivez votre film pour la sélection officielle du Festival International du Film de Comédie de Liège

La 8e Édition du Festival International du Film de Comédie de Liège se tiendra, du 2 au 6 novembre 2023, et, comme l’indiquent les organisateurs, toute personne qui le désire peut d’ores et déjà soumettre – gratuitement – son ou ses films pour la sélection officielle.

« Depuis 8 ans, le FIFCL propose une sélection de courts et longs métrages, reflets de la diversité des langues, des peuples et des cultures du cinéma international. Depuis 2022, les documentaires sont également éligibles, hors compétition. Ces films sont répartis au sein de l’une des sections suivantes : compétition officielle, avant-première et hors compétition. »