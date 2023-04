Le piquet de grève au Delhaize de Mouscron se complique: «Cela va être de pire en pire, on voit bien qu’on dérange»

Après plusieurs semaines d’actions, suite à l’annonce du groupe Delhaize qui souhaite franchiser chacun des 128 magasins intégrés de l’enseigne alimentaire, la paralysie de l’établissement se perpétue.

Cependant, depuis ce mardi, la direction a pris la décision d’interdire l’accès au sas d’entrée du commerce, bloquant ainsi l’accès aux toilettes et à la machine à café pour le personnel gréviste sur le site de Mouscron. « Manifester est un droit et nous bloquer l’accès aux commodités n’entrave pas nos revendications. Cela va être de pire en pire, on voit bien qu’on dérange », affirme une employée avec ses 31 ans d’ancienneté. Le personnel compte bien faire front et continuer sa mobilisation. La date de rencontre entre patron et syndicats est prévue le 18 avril, sous la médiation d’un conciliateur externe.