Dossier Envirolead: la députée Joëlle Kapompole invite la ministre Tellier à Ghlin pour «mesurer l’impact de ce projet»

Au parlement wallon, ce mardi, Joëlle Kapompole a interrogé la ministre Céline Tellier : « Quel suivi allez-vous donner aux motions votées dans les communes concernées par le projet ? Avez-vous pu analyser les études des riverains pour y apporter une réponse technique détaillée ? Y a-t-il des études supplémentaires qui ont été diligentées par vos services ? »

À Mons-Borinage en effet, les citoyens sont de plus en plus nombreux à se mobiliser contre le projet d’usine de recyclage de plomb d’Envirolead à Ghlin. Le problème, c’est que le permis a déjà été accordé fin 2022 par les ministres Tellier et Borsus (MR). Plusieurs communes de l’arrondissement viennent de voter des motions pour signifier à la Région wallonne leur désapprobation : Mons, Saint-Ghislain, Quaregnon et Jurbise.