En projet, un mât éolien de 100 mètres de haut rue de balâtre à Velaine-sur-Sambre

Dans le cadre d’un projet éolien, une demande de permis d’urbanisme a été déposée par la société New Wind qui souhaite implanter un mât de 100 mètres à Velaine-sur-Sambre (Sambreville). L’objectif de New Wind est d’évaluer le potentiel venteux ainsi que l’activité chiroptérologique (relative aux chauves-souris) sur un terrain de la rue de Balâtre.

Le dossier peut être consulté à l’administration communale, service urbanisme, Grand-Place les lundis, mercredis, et vendredis, de 9 à 12h et les jeudis de 14 à 17h. Les réclamations et observations sont à envoyer au Collège communal.