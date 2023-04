Le rappeur Booba condamné à une amende pour des injures contre Zineb El Rhazoui: «Une décision logique et satisfaisante»

Les deux parties étaient absentes lors de l’audience en mars et au délibéré rendu mardi.

« C’est une décision logique et satisfaisante », a déclaré l’avocat de la partie civile, Me Thibault de Montbrial.

« Le tribunal a pris la mesure de cette affaire en ramenant l’amende et les dommages-intérêts à de plus justes proportions », a réagi de son côté l’avocat du rappeur, Me Yann Le Bras, auprès de l’AFP.

Le parquet avait requis une amende de 10.000 euros contre le rappeur originaire de Boulogne-Billancourt, fustigeant un « débordement scatologique » où l’humour était « peu perceptible ».

Un avis suivi par le tribunal, qui n’a pas retenu « le caractère humoristique » de ces propos. « Ces propos litigieux ne contribuent pas au débat d’intérêt général », a également expliqué le président de la 14e chambre.