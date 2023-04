L’ex-président du Kosovo «s’attend» à être innocenté des crimes de guerre: «La vérité a été dite et le nuage noir sur le Kosovo a été levé»

« Maintenant, vous savez que moi, l’UCK, le peuple du Kosovo et tous les Albanais avons été acquittés de ces accusations. La vérité a été dite et le nuage noir sur le Kosovo a été levé », a déclaré M. Thaci devant les juges.

Hashim Thaçi et trois autres anciens dirigeants de l’UCK ont tous plaidé non coupables de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre lors de l’ouverture de leur procès lundi devant le tribunal spécial pour le Kosovo (KSC).

M. Thaçi est considéré comme un héros de la guérilla au Kosovo, mais selon l’accusation, il a mené une campagne de violence avec l’UCK contre « les collaborateurs et les traîtres ».

L’ex-président a déploré que des personnalités politiques occidentales aujourd’hui décédées et qui l’avaient soutenu à l’époque – comme l’ancienne secrétaire d’État américaine Madeleine Albright et l’ancien ministre britannique des Affaires étrangères Robin Cook – ne soient plus là pour le soutenir.

« Ils auraient témoigné en ma faveur, pour ce que j’ai dit et fait, au cours de cette période très importante de l’histoire de la liberté et de l’indépendance du Kosovo », a déclaré M. Thaçi.