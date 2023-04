Un concert en hommage à Arno, disparu il y a un an, à l’église Saint-Remacle à Verviers le 15 avril

Par Enfant terrible de la musique belge, Arno ne laissait personne indifférent. Il s’est forgé un style propre et inclassable. Anthony Fanard, chanteur du groupe Arnomatic, lui rendra hommage ce samedi 15 avril à 20h en l’église Saint-Remacle de Verviers.Ce groupe n’est pas inconnu des Verviétois qui ont déjà pu les applaudir à Fiestacity en août dernier. Ils feront pour une soirée revivre devant nous cet Arno tendre et bourru, sensible et attendrissant, généreux et au parler franc. C’est avec eux que le Comité Culturel Saint-Remacle Verviers a voulu rendre cet hommage à un grand monsieur de la chanson, à ce belge bien ancré qu’était Arno.Les préventes peuvent se faire au prix de 12 euros, de préférence par mail (ccsrverviers@gmail.com sinon par téléphone 0477/41 08 68.). Le jour du concert, les entrées seront vendues sur place à 15 euros.