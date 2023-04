Une voiture s’encastre dans le hall Omnisports à Flémalle, un Strépy bis évité? «Il est temps de prendre des mesures radicales,» selon Toni Gava

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Antonio Gava et Alfio Sardo n’ont pu s’empêcher de faire le rapprochement entre l’accident survenu au hall omnisports de Flémalle et le drame qui s’est déroulé il y a un an lors du carnaval de Strépy-Bracquegnies.

« J’ai tout de suite fait le parallèle. C’est de nouveau la vitesse qui est au centre de l’accident et l’inconscience du conducteur. Bracquegnies est à jamais une référence par le drame qu’il y a eu. Je pense qu’à chaque fois que la vitesse sera en jeu, nous y penserons, » réagit Alfio Sardo.

En effet, le drame a été évité de justesse à Flémalle : de jeunes enfants venaient de finir leur entraînement dans le hall Omnisports quelques instants avant l’accident.

Deux accidents qui mettent en cause, entre autre,la vitesse à laquelle roulaient les conducteurs. - D.R.

Certains médias ont même évoqué un « Strépy-Bracquegnies bis, Strépy 2… ». Pour Antonio Gava, cet accident n’est hélas ni le premier, ni le dernier. « Il y en a plein de Strépy bis. La voiture est devenue une arme, » témoigne l’échevin qui a perdu son plus jeune frère en 1979 suite à un tragique accident de la route.