Bel’Œuf, le chocolat belge s’expose à l’hôtel Amigo

Jusqu’au 10 avril, l’hôtel Amigo accueille la première édition de l’exposition Bel’Œuf qui révèle les créations des meilleurs chocolatiers belges à l’occasion de la fête de Pâques. Chaque artisan chocolatier y revisite l’incontournable œuf de Pâques afin de faire découvrir son propre univers.

On retrouve les noms des plus grands chocolatiers belges : Marc Ducobu, Jean-Philippe Darcis, Laurent Gerbaud, Marijn Coertjens, Antoine Lecire, Frédéric Blondeel, Jan Proot, Stoffels, Nicolas Arnaud, Herman Vandender, Raphaël Giot, Renauld Arnould et Pierre Marcolini.