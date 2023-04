Anderlecht a réalisé six clean-sheets sur ses dix derniers matches: les secrets de la solidité défensive des Mauves

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Depuis sa nomination à la tête du Sporting d’Anderlecht début décembre, on a rarement vu Brian Riemer irrité par la performance de ses joueurs. Ce fut notamment le cas le 18 janvier. Dans un froid de canard et à huis clos, sa défense l’avait laissé tomber face à Zulte Waregem avec des erreurs grossières de la part de Debast et Murillo. Une défaite 2-3 qui pourrait encore laisser des traces sur le plan comptable.

Depuis lors, l’arrière-garde mauve s’est pourtant remise dans le droit chemin, tant le secteur défensif bruxellois a davantage donné le sourire que des maux de tête à son entraîneur danois. Et les statistiques l’expliquent aisément.