Le prix de l’or à son plus haut niveau depuis un an, une hausse de 1,7% depuis hier

Cette situation a exercé une pression sur le dollar américain. L’or étant négocié dans cette devise, un dollar fort pousse donc les prix à la hausse pour les acheteurs hors de l’espace économique américain, ce qui pèse sur la demande et le prix. Un dollar plus faible rend «moins probable une nouvelle hausse des taux d’intérêt, ce qui rend l’or plus intéressant pour les investisseurs», a expliqué Alexander Zumpfe, négociant en métaux précieux, à l’agence de presse DPA.